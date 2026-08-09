Около 18 тысяч гостей посетили «Праздник русских традиций на родине тяжеловоза» в Гавриловом Посаде в этом году

Фестиваль традиционной русской культуры, прошедший 1 августа в Гавриловом Посаде, стал местом притяжения для гостей из многих регионов России: помимо жителей Ивановской области это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Пскова, Вологды, Перми, Смоленска, Волгограда, Владимирской, Костромской и других областей.
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