Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве, 17 февраля 2026 года © Екатерина Чеснокова/РИА НовостиГенеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация ведет переговоры о проведении товарищеского матча против сборной США.
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