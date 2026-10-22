Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве, 17 февраля 2026 года © Екатерина Чеснокова/РИА НовостиГенеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация ведет переговоры о проведении товарищеского матча против сборной США.