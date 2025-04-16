Ульяновскида милли йолаларны кайтару максатыннан «Кич утыру» фольклор кичәсе уздырылды

Ульяновск өлкәсенең «Ак калфак» татар хатын кызлары оешмасы тарафыннан «Киндяковка» мәдәният йортында онытыла башлаган гореф-гадәтләребезне, милли йолаларыбызны халыкка кире кайтару максатыннан «Кич утыру» фольклор кичәсе уздырылды.
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