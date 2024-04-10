В США зафиксировали рост числа могил ликвидированных наемников ВСУ

ТАСС/AP/Mary Flavin На кладбищах в США начали появляться могилы принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины наемников, которые были уничтожены российскими военными во время спецоперации по защите Донбасса, сообщили в РИА Новости.
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