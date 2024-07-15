«Его новая любовь — копия Заворотнюк», — таролог описала новую женщину Петра Чернышева

Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из этого мира, оставив невероятно преданного и любящего мужа. Петр Чернышев постоянно находится на кладбище у своей жены, приезжая туда с дочкой, меняя цветы, привозя новые букеты и следя за тем, чтобы на могиле было чисто и аккуратно.