Адвокат Ефремова ответил на слухи о его желании отправиться на СВО

Юрист впервые услышал об этом от журналистов.фото: Агентство «Москва»--> Адвокат актёра Михаила Ефремова Юрий Падалко не подтвердил информацию о том, что его подзащитный хотел бы отправиться в зону СВО в качестве танкиста.