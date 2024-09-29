Адвокат Ефремова ответил на слухи о его желании отправиться на СВО

Юрист впервые услышал об этом от журналистов.фото: Агентство «Москва»--> Адвокат актёра Михаила Ефремова Юрий Падалко не подтвердил информацию о том, что его подзащитный хотел бы отправиться в зону СВО в качестве танкиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии