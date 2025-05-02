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Мы соседи по планете

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Плакатов много не бывает: типичные комнаты американских подростков 80-х

Плакатов много не бывает: типичные комнаты американских подростков 80-х

В 80-е годы моду для американских подростков диктовала тогдашняя вездесущая поп-культура. Комнаты тинейджеров того времени — как отдельный культурный пласт, который можно выставлять в музеях для сегодняшней молодежи.

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