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В Ростове-на-Дону умер известный продюсер и шоумен Сергей Высоцкий. Биография, что случилось

В Ростове-на-Дону умер известный продюсер и шоумен Сергей Высоцкий. Биография, что случилось

Ростовчанину Сергею Высоцкому резко стало плохо и его госпитализировали в больницу.В Ростове-на-Дону в среду, первого ноября, ушёл из жизни в 53 года известный музыкант, шоумен и продюсер Сергей Высоцкий.

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