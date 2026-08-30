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Царьград

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Баста рассказал о недостаточном общении с дедом в молодости

Баста рассказал о недостаточном общении с дедом в молодости

Рэпер Баста задумался о прошлом и поделился, что сожалеет о редком общении с дедом. По словам артиста, в юности он не уделял этому должного внимания.

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