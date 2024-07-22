РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это все конечно хорошо, но самое странное, что наша госдума и совфед взаимодействуют со всеми, кроме своего народа. Н...«Мы плотно взаимо...
  • Dash45
    опять химтя!Какао станет боль...

Невролог объяснил, почему нельзя снижать нагрузку на мозг

Невролог объяснил, почему нельзя снижать нагрузку на мозг

Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Главный невролог Екатеринбурга и директор Клинического института мозга Андрей Белкин объяснил, что «мозг готов к освоению бесконечно большого объема задач».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх