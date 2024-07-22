Невролог объяснил, почему нельзя снижать нагрузку на мозг

Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Главный невролог Екатеринбурга и директор Клинического института мозга Андрей Белкин объяснил, что «мозг готов к освоению бесконечно большого объема задач».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии