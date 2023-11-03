Связаны ли синестезия и расстройства аутистического спектра генетически?

Ученые из Швеции в новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, указали на потенциальное влияние генетики и средовых факторов на индивидуальные различия в синестезии и ее связи с аутизмом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии