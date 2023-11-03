Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Связаны ли синестезия и расстройства аутистического спектра генетически?

Связаны ли синестезия и расстройства аутистического спектра генетически?

Ученые из Швеции в новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, указали на потенциальное влияние генетики и средовых факторов на индивидуальные различия в синестезии и ее связи с аутизмом.

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