Москвичи передали свыше 160 тыс. канцтоваров для детей в новые регионы

В Москве подвели итоги ежегодной акции «Соберем ребенка в школу». Для учащихся в новых регионах России горожане передали более 160 тысяч необходимых вещей, среди которых канцелярские товары, школьная форма и рюкзаки.
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