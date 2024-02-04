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Вице-премьер Хуснуллин заявил о развитии отрасли ЖКХ за счет поднятия тарифов

Вице-премьер Хуснуллин заявил о развитии отрасли ЖКХ за счет поднятия тарифов

Перекос в тарифной политике регионов является одной из причин недофинансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства.

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Комментарии
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Иван Щукин
Вот хотелось бы услышать от господина Хуснуллина, а что сделалось &quot;хорошего&quot; в ЖКХ с нулевых 2000 годов? Как воровали так и продолжают воровать, если что то и сделают на рубль припишут что на тысячу, а через неделю или вода по новой течёт из прорыва или задвижка &quot;полетит&quot; (не того калибра) и так во всём! Нужен контроль за вложенные деньги, господин Хуснуллин, а не обоснованные увеличения тарифов и меньше воровать! Да. кстати, а на Северном Кавказе за ЖКХ платят или идёт за счёт центральной России?
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