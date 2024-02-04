Вице-премьер Хуснуллин заявил о развитии отрасли ЖКХ за счет поднятия тарифов

Иван Щукин

Вот хотелось бы услышать от господина Хуснуллина, а что сделалось "хорошего" в ЖКХ с нулевых 2000 годов? Как воровали так и продолжают воровать, если что то и сделают на рубль припишут что на тысячу, а через неделю или вода по новой течёт из прорыва или задвижка "полетит" (не того калибра) и так во всём! Нужен контроль за вложенные деньги, господин Хуснуллин, а не обоснованные увеличения тарифов и меньше воровать! Да. кстати, а на Северном Кавказе за ЖКХ платят или идёт за счёт центральной России?