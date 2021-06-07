Медвежий угол

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Дмитрий Гудков уехал из страны, теперь несистемной оппозиции совсем конец

Дмитрий Гудков уехал из страны, теперь несистемной оппозиции совсем конец

Знаете, почему бессмысленно провозглашать: "Я же говорил"?Потому что тот, кто хочет видеть, уже сам увидел.

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вячеслав харченко
"Кремль разрушил оппозицию..." Это кто у нас "кремль", ах да, тот кто переписал конституцию под себя, лишил россиян 5 лет заработанных пенсий, обесценил рубль до африканского уровня и уселся в трон на пожизненное, с такими успехами никакой оппозиции не надо, в ней и так 90% населения.

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