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СК: в школьной столовой Обнинска работают мигранты и уголовник

СК: в школьной столовой Обнинска работают мигранты и уголовник

В одной из обнинских школ проходит разбирательство по факту трудоустройства в столовую мигрантов. СУ СК России по Калужской области проводит проверку по факту работы в школьной столовой Обнинска гражданина среднеазиатской республики после жалобы в соцсетях.

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