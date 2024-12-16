СК: в школьной столовой Обнинска работают мигранты и уголовник

В одной из обнинских школ проходит разбирательство по факту трудоустройства в столовую мигрантов. СУ СК России по Калужской области проводит проверку по факту работы в школьной столовой Обнинска гражданина среднеазиатской республики после жалобы в соцсетях.
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