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Бетина Попова: «Косторная – сумасшедшая максималистка. Ее ожидания от похода в парное катание – не туристом ездить, а становиться чемпионкой. Нужно время – и она обязательно станет»

Косторная выступает в дуэте с Георгием Куницей. В октябре они заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске – дебютном для себя турнире.

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