Техножрец для кандидата

Илон Маск активно включился в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 6 октября Маск поддержал кандидата от республиканцев на предвыборном митинге в Пенсильвании, а затем сменил аватар в соцсети Х на свою фотографию с узнаваемым лозунгом Трампа MAGA-Make America Great Again «Вернем Америке былое величие».