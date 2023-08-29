На Украине довольны: Крымчане постят кадры, вскрывающие работу ПВО

Постить кадры могут и не крымчане. Ведь сколько ждунов переселились с Окраины в Крым под видом беженцев.

VG

Vasily Golov

У жителей республики Крым и Севастополя ПЕРЕХОДНЫЙ период.Ходи туда сюда с двумя паспортами и двумя банковскими картами,Житель Владивостока передавал информацию в посольство США.Что попросят.То о не лояльных к власти,то о кораблях и настроении жителей санкциями.Специалисты не могут установить место запуска БПЛА на Москву. СВО бережет Киев,Днепр,Запорожье. Не все собственники недвижимости и земельных участков перешли на российское законодательство.Налоги не платят.Никаких действий властей.ПЕРЕХОДНЫЙ период.