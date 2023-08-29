Политнавигатор Зеленский: Дойдём до границ Крыма и начнём террор ВСУ необходимо выйти к Перекопскому перешейку, устроить блокаду Крыма и его террор обстрелами, а затем вынудить защитников полуострова к сдаче.
На Украине довольны: Крымчане постят кадры, вскрывающие работу ПВО
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ВС
Постить кадры могут и не крымчане. Ведь сколько ждунов переселились с Окраины в Крым под видом беженцев.
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8 час.
VG
Vasily Golov
У жителей республики Крым и Севастополя ПЕРЕХОДНЫЙ период.Ходи туда сюда с двумя паспортами и двумя банковскими картами,Житель Владивостока передавал информацию в посольство США.Что попросят.То о не лояльных к власти,то о кораблях и настроении жителей санкциями.Специалисты не могут установить место запуска БПЛА на Москву. СВО бережет Киев,Днепр,Запорожье. Не все собственники недвижимости и земельных участков перешли на российское законодательство.Налоги не платят.Никаких действий властей.ПЕРЕХОДНЫЙ период.
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6 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Быдло всегда ищет виноватых в своих бедах и стремится придумать Главного Врага, например, жыдов, капиталистов, путинских чекистов, пиндосов, укров и т. д.
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6 час.
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