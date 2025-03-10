Экипажи десантных катеров Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи в море

В море с экипажами катеров были проведены корабельные учения и тренировки по противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде.
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