Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Бла-бла-бла...«В команде Бастры...
  • Badi
    А быстро это сколько по времени?...месяц..год.. и тд....Этот скандал длится больше года...а результат нулевой...«В команде Бастры...
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    Глупости не пишите! Единичные случаи не значат ничего, их быстро на место поставят«В команде Бастры...

«В команде Бастрыкина новый слон!» Долгожданный удар по мигрантам — Путин начал тотальный разгром диаспор?

«В команде Бастрыкина новый слон!» Долгожданный удар по мигрантам — Путин начал тотальный разгром диаспор?

Автор: Анастасия Яланская Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается на федеральном уровне предложить ряд запретов и ограничений в отношении трудовых мигрантов, находящихся в России.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Глупости не пишите! Единичные случаи не значат ничего, их быстро на место поставят
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1 час.
B
Badi
А быстро это сколько по времени?...месяц..год.. и тд....Этот скандал длится больше года...а результат нулевой...
Ответить
56 мин.
Leonid PlиGin
Бла-бла-бла...
Ответить
10 мин.
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