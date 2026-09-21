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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Семак поменял Барриоса после 1-го тайма, хотя тот вышел с капитанской повязкой – это удар по репутации игрока. После этого Вильмар собрался – вот работа тренера»

Геннадий Орлов высказался о работе тренера «Зенита» Сергея Семака с полузащитником Вильмаром Барриосом .

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