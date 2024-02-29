Сийярто: Венгрия хочет направить деньги не на ВСУ, а на безопасность Чада

Венгрия желает, чтобы 18 миллионов долларов, внесенные Будапештом в Европейский фонд мира, были направлены не на поставки оружия вооруженным силам Украины (ВСУ), а на обеспечение безопасности в африканской стране Чад.
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