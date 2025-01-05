Туристы завозят в Новосибирскую область редкие болезни

В регион из других стран с туристами попадают, например, лихорадка Денге и малярия.Из-за туристов в Новосибирской области регистрируют случаи редких инфекционных заболеваний, которые в России не распространены.
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