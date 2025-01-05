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Царьград

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Туристы завозят в Новосибирскую область редкие болезни

Туристы завозят в Новосибирскую область редкие болезни

В регион из других стран с туристами попадают, например, лихорадка Денге и малярия.Из-за туристов в Новосибирской области регистрируют случаи редких инфекционных заболеваний, которые в России не распространены.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
прказа   скоро  пойдет  по России .   Слава   Путину .
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17 час.
Э
Эмма
Испохабили Россиюшку, испоганили…
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10 час.

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