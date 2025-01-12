К вопросу вопиющей бедности русского крестьянина Нечерноземья

Эвакуированные коровы идут через Москву. Фотография военных лет «Но твёрдо помню ощущение огромной несправедливости и неправильности, когда видел богатство крестьян Грузии, Армении, Прибалтики на фоне вопиющей бедности русского крестьянина Нечерноземья.
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