Чиновники упали на колени перед Западом после отмены Камилы Валиевой. Выходит, своих бросаем? Скандальное решение минспорта возмутило Юрия Подоляку.
Чиновники упали на колени перед Западом после отмены Валиевой: Своих бросаем?
Комментарии
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виталий панов
Чтобы поднять Россию ещё на одну ступень выше.необходимо этих шестёрок запада заменить на новую элиту,как назвал Путин В.В. бойцов СВО,и все пресмыкания перед западом закончатся! Где у нас такие люди,как министр МИД Андрей Андреевич Громыко?Чтобы на все происки запада сказать своё грозное НЕТ!Где эти люди в министерствах,которые всеми своими поступками поддерживали Россию,а не прогибались перед западом из-за собственной выгоды и благополучия?Если им так дорог белый флаг,соберите всю свою команду под белый флаг,и в перёд в демократию по-американски!От вас Россия только выиграет! Вы России не нужны,это Россия вам нужна,чтобы не нарушилось благополучие вас и ваших родных!Это в России они занимают высокие посты,а как убегут на запад,кому они там нужны?Кто из перебежчиков занял хоть какой-нибудь руководящий пост? НИКТО! И не займёт! Они там нужны из-за денег,которые они наворовали в России,пока деньги у них не закончатся! Кому нужны на западе артисты,в том числе и народные,певцы? Да ни кому. Такого дерьма у них самих пруд пруди! Побыли там,поняли,что в России они просто так гребли бабло и купались в роскоши,а там только эти деньги там оставляют,их "творчество" там ни кому не нужно!Вот и бегут обратно в Россию,может получится опять к кормушке присосаться! Ну может сделать из себя испуганного патриота,и съездить на Донбасс,так сказать отмыться,что некоторым удалось!
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14 мин.
Валерий Мязин
Это зажравшее предательское дерьмо пора утилизировать.
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13 мин.
Boris Borisov
Гнать в шею всю эту державную околоспортивную мразь ! Жаль , что это пожелание никто не услышит !!! Потому, что те , кто может гнать и , те, кого надо гнать на одной улице живут , семьями дружат , в одну баню ходят !
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11 мин.
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