Смолов: советовал бы Ибрагимову играть за Англию, если вызовут, — это не предательство родины

Экс-футболист «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Амире Ибрагимове, который имеет возможность выступать как за сборную России, так и за национальную команду Англии.
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