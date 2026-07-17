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Смолов: советовал бы Ибрагимову играть за Англию, если вызовут, — это не предательство родины

Смолов: советовал бы Ибрагимову играть за Англию, если вызовут, — это не предательство родины

Экс-футболист «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Амире Ибрагимове, который имеет возможность выступать как за сборную России, так и за национальную команду Англии.

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