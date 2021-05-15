Англичане своим флотом похвастаться хотели, но два маленьких российских корабля разрушили их планы

В течение сорока лет британцы работали над повышением мощи своего боевого флота. И вот теперь они готовы открыто заявить, что их корабли, воглавляемые современным авианосцем, смогут составить достойную конкуренцию боевым машинам других стран.
В течение сорока лет британцы работали над повышением мощи своего боевого флота. И вот теперь они готовы открыто заявить, что их корабли, воглавляемые современным авианосцем, смогут составить достойную конкуренцию боевым машинам других стран.
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