Ви из BTS рассказал, что приготовил фанатам на 18 месяцев своего отсутствия: АРМИ никак не могут перестать плакать

Вчера два красавчика из BTS RM и Ви (V) стали частью армейской южнокорейской системы. Как бы фанаты не пытались отсрочить этот момент, дата пришла, и парни покинули свой дом на довольно внушительный срок.
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