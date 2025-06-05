Эксперт Волкова объяснила, как планировать отпуск, чтобы не остаться в долгах

Перед отдыхом следует подготовить бюджет Отпуск не должен становиться причиной финансовых затруднений или долгого восстановления бюджета, рассказала РИАМО финансовый консультант — главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.
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