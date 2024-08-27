Новый способ обмана в Telegram

Любое событие мошенники рассматривают как повод для обмана людей. Вот и сейчас, когда основатель мессенджера Telegram задержан полицией Франции, появилась новая схема обмана, где эксплуатируется эта информация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии