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Царьград

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МИД Китая осудил новые торговые тарифы США

МИД Китая осудил новые торговые тарифы США

Китай выразил протест против новых торговых тарифов США. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что такие пошлины, от 10% до 12,5%, навредят обеим сторонам.

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