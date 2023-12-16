Курский губернатор сообщил о сдаче в плен украинских пограничников

Шесть украинских пограничников сдались в плен армии России на границе с Курской областью. Об этом в субботу, 16 декабря, губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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