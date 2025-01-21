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Царьград

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Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту перенесено на февраль

Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту перенесено на февраль

Военный суд в Ростове-на-Дону объявил о переносе на 6 февраля первого слушания по делу о теракте, совершенном на Крымском мосту в 2022 году.

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