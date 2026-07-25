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Царьград

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Марина Ким предложила бизнесу применять единый язык семьи

Марина Ким предложила бизнесу применять единый язык семьи

Первый зампред комитета Госдумы Марина Ким предложила бизнесу использовать унифицированный язык для описания семьи.

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