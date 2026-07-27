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В МВД рассказали, как мошенники похищают аккаунты Telegram без пароля и SMS

В МВД рассказали, как мошенники похищают аккаунты Telegram без пароля и SMS

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ заявило, что аферисты стали похищать аккаунты в мессенджере Telegram посредством вредоносной программы, которую распространяют под названием "Обновление телеметрии Windows" .

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