В МВД рассказали, как мошенники похищают аккаунты Telegram без пароля и SMS

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ заявило, что аферисты стали похищать аккаунты в мессенджере Telegram посредством вредоносной программы, которую распространяют под названием "Обновление телеметрии Windows" .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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