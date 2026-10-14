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Ведяхин: к 2042 году в России построят 88,5 ГВт новых энергомощностей

Ведяхин: к 2042 году в России построят 88,5 ГВт новых энергомощностей

Российская электроэнергетика проходит масштабную трансформацию, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках делового завтрака «Энергия нового дня: цена будущего».

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