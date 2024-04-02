Слух: Final Fantasy 9 Remake будет кроссплатформенным и “не очень амбициозным” Инсайд...

Слух: Final Fantasy 9 Remake будет кроссплатформенным и “не очень амбициозным”Инсайдер Silknigth (который впервые раскрыл существование Ghost of Tsushima для ПК, опередив анонс Sony) вернулся, чтобы рассказать о Final Fantasy 9 Remake – проекте, о котором тот же инсайдер упоминал всего несколько недель назад, говоря… источник.