Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Придуманная беда российской экономики, или кому еще не жалко свои уши

Придуманная беда российской экономики, или кому еще не жалко свои уши

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Я думаю, все знают поговорку: "Назло родителям сниму шапку и отморожу уши". Но если вы думаете, что она рассчитана на детей младшего возраста, то сильно в этом ошибаетесь.

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Комментарии
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os
oleg shatkov
Все эти пастухи баранов кнута заслуживают по всем направлениям и быстро на Россию молиться станут.
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4 час.
Владимир Соловьев
99% россиян вполне устраивает карта &quot;МИР&quot;: они не шляются по зарубежьям ближним и дальним!
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4 час.
Щ
Щ
Круто! котировка Газпром = рейтинг Президента! Россия сила! запретить ММ проливать Газпром!
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3 час.

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