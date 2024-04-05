ПРОСТО О СЛОЖНОМ Я думаю, все знают поговорку: "Назло родителям сниму шапку и отморожу уши". Но если вы думаете, что она рассчитана на детей младшего возраста, то сильно в этом ошибаетесь.
Придуманная беда российской экономики, или кому еще не жалко свои уши
Комментарии
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os
oleg shatkov
Все эти пастухи баранов кнута заслуживают по всем направлениям и быстро на Россию молиться станут.
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4 час.
Владимир Соловьев
99% россиян вполне устраивает карта "МИР": они не шляются по зарубежьям ближним и дальним!
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4 час.
Щ
Щ
Круто! котировка Газпром = рейтинг Президента! Россия сила! запретить ММ проливать Газпром!
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3 час.
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