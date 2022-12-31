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Лаури Маркканен поставил сверху с сопротивлением Домантаса Сабониса

Лаури Маркканен поставил сверху с сопротивлением Домантаса Сабониса

Форвард «Юты» Лаури Маркканен исполнил эффектный данк в матче с «Сакраменто» (125:126). Маркканен поставил сверху с сопротивлением бигмена «Кингз» Домантаса Сабониса.

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