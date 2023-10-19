Орбиту МКС подняли на 2,8 километра для запуска корабля «Прогресс МС-25»

Средняя высота орбиты Международной космической станции увеличилась на 2,8 км и составила 418,23 км. Коррекцию высоты орбиты в четверг, 19 октября, провели двигатели грузового корабля “Прогресс МС-24”, пристыкованного к служебному модулю “Звезда” российского сегмента МКС.
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