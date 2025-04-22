В Екатеринбург приехал главный реаниматолог Индонезии

В Екатеринбург с рабочим визитом прибыл главный анестезиолог-реаниматолог Индонезии. Профессор Эрвин сейчас находится в городской клинической больнице № 40, там он знакомится с персоналом и работой отделения реанимации № 5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии