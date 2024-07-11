Полиция раскрыла заговор о шантаже семьи Михаэля Шумахера на сумму 15 млн евро

Семью легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера шантажировали с целью получения выкупа в размере 15 млн евро (примерно 1,4 млрд рублей по текущему курсу) за 1500 файлов, содержащих приватную информацию.
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