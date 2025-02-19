Россиянам назвали алгоритм действий при получении на карту средств от незнакомца

Если вам неожиданно поступили деньги на счет от незнакомца, главное — не паниковать, не спешить возвращать их отправителю напрямую и особо не радоваться такой удаче, сообщил эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин.