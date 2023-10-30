Развивающая игра «Соедини половинки»

Рути предлагает поиграть и решить интересную головоломку! 123RF/legion-media.ruПочему одни предметы, складываясь в половинки, образуют единое целое, а другие – нет? Для маленького ребенка это не так очевидно, как для взрослого.
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