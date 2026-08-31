U.S. Open 2026: Novak Djokovic struggles with 'serious issue' in early upset loss

Novak Djokovic cited issues with his fitness level after his first opening-round loss at a Grand Slam in over two decades at the 2026 U.
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