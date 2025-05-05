В Смоленске скорректируют работу светофоров

Александр Новиков: «Проведем комиссионное обследование основных магистральных улиц» В Смоленске проведут комиссионное обследование основных магистральных улиц с целью корректировки работы светофоров, а также контроля движения на аварийно-опасных участках.
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