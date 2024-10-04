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Палестина призвала международное сообщество прекратить «зверства» Израиля

Палестина призвала международное сообщество прекратить «зверства» Израиля

Палестинское правительство обнародовало срочное обращение к международному сообществу, гуманитарным и правозащитным организациям с призывом «вмешаться и прекратить ежедневные зверства, совершаемые израильскими оккупационными силами против палестинского народа».

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