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Путин: переговоры по Украине на паузе, война непредсказуема

Путин: переговоры по Украине на паузе, война непредсказуема

Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной возможны только при наличии конкретных договорённостей, на фронте российские войска наращивают темп наступления, а беспилотники остаются одним из главных вызовов.

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