Булыкин назвал решение ФИФА о компенсации "Ростову" по делу Норманна логичным

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что решение ФИФА по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна, которому была присуждена задолженность в размере €2,9 млн за незаконное расторжение контракта с "Ростовом", является оправданным.