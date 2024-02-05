Булыкин назвал решение ФИФА о компенсации "Ростову" по делу Норманна логичным

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что решение ФИФА по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна, которому была присуждена задолженность в размере €2,9 млн за незаконное расторжение контракта с "Ростовом", является оправданным.
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