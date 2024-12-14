Турция готова начать сбивать самолеты ЦАХАЛ в Сирии

Сбивать самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если они будут оказывать поддержку курдским подразделениям, которые Анкара считает террористическими готовы военные Турции, об этом 14 декабря сообщает Yeni Şafak со ссылкой свой источник.
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